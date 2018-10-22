Фанаты «Спартака» обратились к Каррере после его отставки

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» обратилась к бывшему главному тренеру клуба Массимо Каррере, сообщает «Советский спорт».

«Массимо, огромное спасибо за то, что ты сделал наш «Спартак» чемпионом России! Удачи, тренер! Болельщики всегда были с тобой! Massimo, grazie di tutto!» — говорится в сообщении «Фратрии», опубликованном в твиттере.

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22 октября Каррера был отправлен в отставку. Он возглавил «Спартак» в 2016 году. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России сезона-2016/17. В прошлом году клуб занял третье место в турнирной таблице первенства страны.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 11-ти туров набрал 18 очков. Столичный клуб располагается на седьмом месте. Команда потерпела поражения в трех домашних встречах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно имя исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».