Нурмагомедов заявил о поддержке «Спартака»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал на стадионе «Открытие Арена», где наблюдал за матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом» (2:3), сообщает «Советский спорт».

«Болею ли я за «Спартак»? Я переживаю за весь российский футбол. Внимательно слежу и был особенно рад успеху сборной страны на чемпионате мира. А за «Спартак» у меня от всей души болеет отец, в том числе поэтому по возможности посещаю матчи красно-белых. Кроме того, хорошо знаком с братьями Комбаровыми. Переписываемся, общаемся, знаю их отца.

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Близок ли мне «Спартак» тем, что символ клуба — гладиатор? Конечно, я всю жизнь соревнуюсь один на один, и слово «гладиатор» мне очень близко. А «Спартак» как самый титулованный клуб России достойно представляет этот образ. Настоящая народная команда!» — цитирует Хабиба пресс-служба «Спартака».

Хабиб уже в третий раз за сезон посещает матч с участием красно-белых. Он объяснил, чем обусловлено его внимание к красно-белым.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC Андерсон Силва решил снова провести бой, выбрав соперником ирландского бойца Конора Макгрегора.