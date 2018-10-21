Касаткина впервые вошла в топ-10 WTA

Россиянка Дарья Касаткина заняла десятую строчку обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), передает ТАСС.

По информации официального сайта WTA, девушка поднялась с 14-го места на десятое, благодаря победе в финале турнира ВТБ Кубок Кремля. Это достижение является наивысшем в карьере спортсменка.

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Попадание в десятку мирового рейтинга обеспечивает Касаткиной участие в итоговом соревновании WTA в Сингапуре как запасной.

Турнир WTA будет проходить с 21 по 28 октября.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы российского теннисиста Карена Хачанова на победу на турнире ВТБ Кубок Кремля.