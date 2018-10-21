Месси может пропустить шесть матчей из-за травмы

Хавбек испанской «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче против «Севильи» чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Футболист повредил лучевую кость правой руки и теперь пропустит около трех недель сезона. Предположительно, Месси не выступит за каталонский клуб в шести матчах.

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«Все понимают, что делает Месси для команды. Нам нужно будет принять его отсутствие в ближайших матчах. Нам нужно к этому подготовиться. У «Барселоны» достаточно ресурсов, хотя наши предстоящие соперники сильны», — заявил главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде Marco.

Таким образом, аргентинец, возможно, выздоровеет к встрече с мадридским «Атлетико» 24 ноября.

Ранее сообщалось, что «Барселона» продлила серию без поражений в домашних матчах в чемпионате Испании до 41 игры.