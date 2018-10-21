Тренер Тарасовой и Морозова рассказала о подготовке к следующему этапу
Видео по теме
╳
Тренер Нина Мозер прокомментировала выступление фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на этапе Гран-при в США, передает телеканал «360».
Наставница рассказала о работе с другим тренером спортсменов олимпийским чемпионом Максимом Траньковым.
Реклама
«Ребята сегодня старались сделать то, что они могут. Корректировки после финского турнира были сделаны. Я помогаю Максиму Транькову, чтобы он понимал, что делать с парой в момент старта, как им помогать. Я думаю, что к нужному моменту они будут полностью готовы к соревнованиям», — заявила Мозер.
Тарасова и Морозов заняли первое место на первом этапе «Скейт Америка». Им предстоит выступление на этапе в Москве, который будет проходить с 16 по 18 ноября.