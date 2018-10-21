Отец Черышева опроверг новость о серьезной травме сына

Главный тренер «Нижнего Новгорода», отец полузащитника «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал степень серьезности травмы сына, передает ТАСС.

Черышев-младший был заменен в матче чемпионата Испании из-за ушиба, который он получил в игре национальной команды.

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«Это просто ушиб, который произошел во время столкновения с Артемом Дзюбой в матче сборной. Там была просто небольшая опухоль, сделали резонансную томографию — ничего страшного не оказалось. Просто повреждение мешало бегать и играть на 100 процентов. Чтобы не мешаться на поле, он попросил замену, но в целом все в порядке», - сказал Черышев-старший.

Ранее сообщалось, что Черышев получил травму в матче чемпионата Испании.