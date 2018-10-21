Хабиб Нурмагомедов пожелал «Анжи» терпения

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом UFC в легком весе, поддержал махачкалинский «Анжи», передает «Советский спорт».

Он уверен, что дела клуба, у которого сейчас очень большие финансовые проблемы, будут поправлены.

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«Я думаю, все будет хорошо. Посмотрите, сколько людей любят эту команду, сколько тысяч человек пришли на стадион. Я желаю «Анжи» всего самого хорошего и, самое главное, терпения», — сказал Нурмагомедов официальному сайту клуба после домашнего матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:2). В этом же матче спортсмен нанес первый удар по мячу.

Ранее игроки ЦСКА расстроили Хабиба Нурмагомедова.