Месси пропустит три недели из-за перелома руки

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить больше трех недель из-за травмы, которую получил в матче девятого тура чемпионата Испании против «Севильи», сообщает «Советский спорт».

По информации с официального твиттера каталонской команды, форвард прошел обследование, и у него был диагностирован перелом руки. До этого в СМИ появилась информация, что Месси мог повредить связки, в таком случае он пропустил бы до десяти дней.

С такой травмой нападающий точно пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером», а также «Эль-Классико» против мадридского «Реала». По предварительным данным, сыграть аргентинский футболист сможет только в матче с «Атлетико» в 13-м туре чемпионата Испании 24 ноября.

Ранее СМИ сообщали, что Месси повредил связки руки.

❗ [INJURY NEWS] Tests carried out on the first team player Leo Messi have confirmed that he has a fracture of the radial bone in his right arm. He will be out for approximately three weeks. #FuerzaLeo pic.twitter.com/kpNcspnfqo