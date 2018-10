Моуринью накинулся на тренера «Челси» в концовке матча чемпионата Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью накинулся на ассистента наставника лондонского «Челси» в концовке матча девятого тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».

На 96-й минуте столичному клубу удалось вырвать ничью во встрече — 2:2. После забитого в добавленное время мяча тренер Марко Ианни подбежал к скамейке запасных «красных дьяволов» и демонстративно отпраздновал гол, после чего ушел в подтрибунное помещение. Моуринью вышел из себя и побежал за Ианни в тоннель, но его остановила охрана стадиона.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Mourinho sees red!



The @ManUtd manager was absolutely furious as @ChelseaFC equalised in the dying seconds of their @premierleague clash!



https://t.co/fFXhrDuG5C pic.twitter.com/fPpXVmzY9e