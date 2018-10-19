Губерниев предложил ресторанам подготовить таблички «Кокорину не наливать»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении Мосгорсуда отклонить апелляции защиты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об изменении меры пресечения.

«Я полностью доверяю суду России. Могли они выйти или остаться — домыслы, решение принимает компетентный орган, в данном случае суд.

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Кокорин действительно набрал неплохую форму, как мы помним, но вместе с формой есть еще и содержание. А вот содержание у Кокорина, как мне кажется, немножко хромает. Чтобы понимать, раскаивается Александр или нет, нужно чтобы пресса с ним общалась, а вообще, по-моему, «Зенит» на поруки собирается.

Можно сделать вот как: по всем ресторанам России подготовить специальные таблички в случае раскаяния «Кокорину не наливать», — цитирует Губерниева Sport24.

11 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои». Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.