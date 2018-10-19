Боярский выразил недовольство адвокатом Кокорина

Актер и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова адвоката Александра Кокорина в адрес суда.

«Я думаю, что все равно какой-то компромисс найдут и общественность, команда наверное должна ходатайствовать о своих игроках. Так что нужно еще подождать. Это правильные выводы, что наказание должно последовать, но я думаю, оно будет смягчено.

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Слова адвоката Кокорина? Я полагаю, что адвокат может сыграть не самую лучшую роль в судьбе Кокорина. Ему нужно быть очень аккуратным и дипломатичным. Это не самый лучший адвокат. Адвокат не должен катить бочки на правоохранительные органы, он должен быть очень лоялен, вежлив и дипломатичен. Он должен быть объективно оснащен и сделать все, чтобы смягчить наказание, но не с помощью давления», — цитирует Боярского Sport24.

Ранее адвокат Олег Попов назвал решение суда жестким и негуманным.