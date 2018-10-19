Тренеры и игроки «Зенита» направили в Мосгорсуд письмо в защиту Кокорина

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак и футболисты клуба направили в Мосгорсуд коллективное письмо в защиту форварда Александра Кокорина, сообщает Sport24.

19 октября проходит рассмотрение апелляции на арест Кокорина.

«Да, его поступок заслуживает осуждения и порицания, мы его осуждаем, но такое поведение ему не свойственно. Отлучение его от спорта вредит российскому футболу», — говорится в письме, которое подписали Семак, Тимощук, Симутенков, Смольников, Низелик, Лодыгин, Кержаков, Анюков, Иванович, Нету, Лунев, Маммана, Набиуллин, Чернов, Краневиттер, Кузяев, Оздоев, Ерохин, Шатов, Дриусси, Дзюба, Заболотный, Маркизио, Жирков, Эрнани и Нобоа.

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11 октября Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои». Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подал ходатайство об изменении меры пресечения для Кокорина.