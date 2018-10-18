Кокорин намерен обжаловать предъявленные обвинения

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Адвокаты нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина не согласны с предъявленными футболисту обвинениями. Кокорину, его младшему брату Кириллу, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и четвертому соучастнику нападения на трех людей предъявили обвинение по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в самое ближайшее время», — проинформировал президент адвокатского бюро Олег Попов.

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До этого защита была не согласна с квалификацией действий Кокорина по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и настаивала, что действия Кокорина следует квалифицировать только в соответствии со ст. 116 УК РФ («Побои»).

Кокорины и Мамаев обвиняются в избиении трех человек: водителя одной из ведущих «Первого канала», главы департамента Минпромторга Дениса Пака и главы НАМИ Сергея Гайсина.

Ранее Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.