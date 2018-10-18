Мейвезер рассчитывает на большой гонорар за бой с Нурмагомедовым
Американский боксер Флойд Мейвезер прокомментировал возможный поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».
Спортсмен предположил, что гонорар за их бой превысит сумму, которую он получил за встречу с ирландским бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором.
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«За бой с Хабибом я получу девятизначную сумму. Я заработаю больше, чем за бой с Конором. Думаю, сумма будет выше на сто миллионов, чем я получил по итогам поединка с ирландцем. А может даже и на 200 миллионов», — поделился ожиданиями боксер с TMZ.
Гонорар Мейвезера за бой с Макгрегором составил порядка $300 млн.