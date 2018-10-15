Глушаков заявил о готовности вернуться в основу «Спартака»

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Хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков заявил о готовности вернуться в основную команду, сообщает «Спорт-экспресс».



«Когда вернусь в основу? Не ко мне вопрос. Я всегда готов. Общались ли с Каррерой? Не комментирую это», — сказал Глушаков.

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Напомним, что футболист был отстранен за лайк видеоролика актера Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру после домашнего поражения от «Ахмата» со счетом 1:2.

Ранее адвокат Глушакова отверг возможность уголовного наказания для футболиста.