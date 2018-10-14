Александр Емельяненко прокомментировал бой старшего брата с Сонненом
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко высказался относительно победы старшего брата Федора Емельяненко над американцем Чейлом Сонненом в рамках полуфинала Гран-при Bellator 208, передает Sport24.
Спортсмен поделился впечатлениями от нокаута в исполнении брата.
«Бой Федора с Сонненом полностью оправдал мои ожидания. Я ожидал, что Федор выиграет — он это и сделал на 100%, не дав сопернику ни единой возможности что-то противопоставить ни в стойке, ни в партере. И не Соннен оказался слишком слабым для Федора, а наоборот, Федор был сильнее и лучше подготовлен», — заявил Емельяненко-младший.
Ранее победитель полуфинала Bellator 208 высказался относительно инцидента с дракой после поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландского спортсмена Конора Макгрегора.