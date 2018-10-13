Экс-вратарь сборной России призвал не «казнить» Кокорина и Мамаева

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Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов выразил поддержку заключенным под стражу нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, передает «Советский спорт».

Габулов отметил, что в случае с Кокориным и Мамаевым решение суда не должно зависеть от общественного резонанса.

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«Конечно, эта ситуация из ряда вон выходящая, мы все это понимаем. Но я считаю неправильным казнить людей только из-за того, что этот случай вызвал большой общественный резонанс.

Ребята глубоко раскаиваются и сожалеют о своем поступке. Признают, что были неправы. Наказание должно быть объективным, а не основываться на давлении и эмоциях общества, которое жаждет самого сурового итога, может быть, даже необъективного», — написал Габулов в своем инстаграме.

Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца по обвинению в хулиганстве. В результате устроенных ими дебошей в центре Москвы повреждения различной тяжести получили водитель ведущей Первого канала, чиновник московского Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом с участием Кокорина и Мамаева.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали «жуткой гопотой» Кокорина и Мамаева.