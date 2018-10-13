Пять российских фигуристок пробились в финал юниорского Гран-при
Пять российских фигуристок вышли в финал юниорского Гран-при после семи этапов, сообщает «Советский спорт».
В число финалисток попали Александра Трусова, Алена Канышева, Алена Косторная, Анна Щербакова и Анастасия Тараканова. Анна Тарусина вошла в число запасных.
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Финал юношеского Гран-при по фигурному катанию состоится с 6 по 9 декабря в Ванкувере.
Ранее сообщалось, что Трусова победила на заключительном этапе юниорского Гран-при.