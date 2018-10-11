В УЕФА в курсе об инциденте с Кокориным и Мамаевым

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали инциденты с участием форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, которые стали зачинщиками двух драк в центре Москвы восьмого октября, сообщает газета «Известия».

«Что касается санкций или запрета на участие в еврокубках и международных соревнованиях для обвиняемых футболистов, решение об этом принимает ФИФА. УЕФА, со своей стороны, может подтвердить, что мы в курсе произошедшего, исходя из материалов прессы, и продолжаем следить за тем, как развиваются события», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

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Восьмого октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями, среди которых был младший брат форварда Кирилл, стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Ранее в Госдуме России предложили ввести обязательный тест на наркотики для футболистов.