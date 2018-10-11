В УЕФА следят за развитием дела Кокорина и Мамаева

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Международные футбольные организации следят за тем, как развиваются дела нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает газета «Известия».

В Союзе европейских футбольных организаций (УЕФА) заявили, что организация в курсе того, как продвигается расследование.

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«Что касается санкций или запрета на участие в еврокубках и международных соревнованиях для обвиняемых футболистов, решение об этом принимает ФИФА. УЕФА со своей стороны может подтвердить, что мы в курсе произошедшего исходя из материалов прессы и продолжаем следить за тем, как развиваются события», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее свидетель рассказал о драке Кокорина и Мамаева у гостиницы «Пекин».