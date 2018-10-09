Украинский футболист шокирован скандалом с участием Кокорина и Мамаева

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Экс-форвард московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин поделился мнением о скандале с участием бывшего одноклубника Александра Кокорина, выступающего за петербургский «Зенит» и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Тут все ясно… То, что я увидел… Я не понял только одного. Я достаточно хорошо знаю Кокору. Мы играли в «Динамо», общались. Шокирован тем, каким он предстал на двух на видео. Не мог себе представить, что он способен такое сотворить. Что у него было в голове? И у Мамаева?» — цитирует Воронина «Спорт-Экспресс».

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Бывший футболист отметил, что нападению впятером на одно нет оправданий.

«На тормозах это дело не спустят. Примут жесткое наказание. Будем следить за развитием событий. Но то, что я увидел… В шоке. Впятером бьют одного, человек уже лежит, они продолжают лупить. Как так?!» — сказал футболист.

В результате потасовки с участием Кокорина и Мамаева, которая произошла в московском кафе, черепно-мозговую травму получил глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак. Также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои». Футболисты будут допрошены 10 октября.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер осведомлен о скандале с участием Кокорина.