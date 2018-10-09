Жириновский вступился за избивших чиновника Кокорина и Мамаева
Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал жестоко не наказывать футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает телеканал 360.
По его мнению, от наказания пострадают не футболисты, а страна.
«Не нужно жестоких наказаний для Кокорина и Мамаева. Зачем кровожадность? У нас уже посадили в советское время талантливого футболиста Эдуарда Стрельцова по сомнительному обвинению. И кто на этом потерял? Мы с вами, наша страна лишилась своего Пеле», — написал Жириновский.
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При этом он отметил, что не оправдывает драки.
Ранее сообщалось, что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала драки с участием футболистов.