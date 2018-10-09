Стали известны подробности нападения Кокорина и Мамаева на чиновника

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Стали известны подробности нападения форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака в московской кофейне, сообщает «РИА Новости».

Предположительно, драка началась после того, как компания футболистов стала оскорблять чиновника.

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«Группа посетителей в пьяном виде начала отпускать оскорбительные высказывания в адрес мужчины за соседним столиком. Оскорбления были на национальной почве. Потасовка завязалась после сделанного замечания на оскорбление», — заявил источник в правоохранительных органах столицы.

Также источник отметил, что конфликт длился около 15 минут.

Ранее сообщалось, что полиция задержала нападающего сине-бело-голубых и полузащитника «горожан».