Тренер сборной России хочет возглавить «Баварию»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какую команду в мире он бы еще хотел потренировать, если бы ему выпала такая возможность, передает «Советский спорт».

«В главной команде страны я уже работаю. В «Спартаке» я работал. Как сказал бы Чапаев: «Языки надо знать». Так как мы знаем немецкий язык, то, наверное, это мюнхенская «Бавария». Чтобы было легче работать. Чтобы прийти и работать, а не с переводчиком бегать», — заявил Черчесов в интервью Владимиру Познеру.

Ранее Черчесов заявил, что сборная России устала от допинг-офицеров.