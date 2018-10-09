Тренер сборной России хочет возглавить «Баварию»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какую команду в мире он бы еще хотел потренировать, если бы ему выпала такая возможность, передает «Советский спорт».
«В главной команде страны я уже работаю. В «Спартаке» я работал. Как сказал бы Чапаев: «Языки надо знать». Так как мы знаем немецкий язык, то, наверное, это мюнхенская «Бавария». Чтобы было легче работать. Чтобы прийти и работать, а не с переводчиком бегать», — заявил Черчесов в интервью Владимиру Познеру.
Ранее Черчесов заявил, что сборная России устала от допинг-офицеров.