Названа точная причина драки после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

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Стала известна точная причина конфликта, который повлек за собой драку после поединка российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, сообщает «Советский спорт».

После победы Нурмагомедова на Макгрегором с помощью удушающего приема за пределами октагона вспыхнула драка, которую спровоцировал российский боец.

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По информации TMZ, конфликт произошел из-за того, что друг Макгрегора Диллон Дэнис оскорбил религию Нурмагомедова, ислам. Этого российский спортсмен стерпеть не смог и полез в драку. При этом сообщается, что Дэнис также оскорблял Нурмагомедова и во время самого поединка.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов может не получить гонорар за бой с Макгрегором.