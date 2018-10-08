Отец Хабиба Нурмагомедова осудил поведение сына после боя с Макгрегором

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионат (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап надеется, что дисциплинарная комиссия ограничится штрафом в отношении сына из-за потасовки после поединка против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229.

«Обычно от 5 до 30 процентов вычитают из гонорара — в зависимости от тяжести. Очень многое будет зависеть от главы UFC Дэйны Уайта», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

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Отец чемпиона отметил, что Макгрегор нарушал правила в поединке против россиянина.

«Хабиб обратился к судье, когда его три раза ударили локтем в заднюю часть головы. Нужно было предъявить желтую карточку, чего не было сделано. Она должна была быть показана независимо от личности», — сказал он.

Абдулманап Нурмагомедов добавил, что недоволен поведение сына после боя. Он отметил, что является сторонником идеальной дисциплины.

«Мне это не по душе, не по нраву, я это осуждаю», — заявил специалист.

Также отец бойца сказал, что проведет серьезный разговор с Хабибом.

«Не только беседа будет. Мы с ним договаривались и с другими бойцами: есть три железных правила — уважайте судью, соперника, зрителей», — заключил Нурмагомедов-старший.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию главных событий поединка.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал о провокациях со стороны тренера Макгрегора.