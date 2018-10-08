Отец Хабиба Нурмагомедова осудил поведение сына после боя с Макгрегором
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионат (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап надеется, что дисциплинарная комиссия ограничится штрафом в отношении сына из-за потасовки после поединка против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229.
«Обычно от 5 до 30 процентов вычитают из гонорара — в зависимости от тяжести. Очень многое будет зависеть от главы UFC Дэйны Уайта», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.
Отец чемпиона отметил, что Макгрегор нарушал правила в поединке против россиянина.
«Хабиб обратился к судье, когда его три раза ударили локтем в заднюю часть головы. Нужно было предъявить желтую карточку, чего не было сделано. Она должна была быть показана независимо от личности», — сказал он.
Абдулманап Нурмагомедов добавил, что недоволен поведение сына после боя. Он отметил, что является сторонником идеальной дисциплины.
«Мне это не по душе, не по нраву, я это осуждаю», — заявил специалист.
Также отец бойца сказал, что проведет серьезный разговор с Хабибом.
«Не только беседа будет. Мы с ним договаривались и с другими бойцами: есть три железных правила — уважайте судью, соперника, зрителей», — заключил Нурмагомедов-старший.
На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.
Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.
В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию главных событий поединка.
Ранее отец Нурмагомедова рассказал о провокациях со стороны тренера Макгрегора.