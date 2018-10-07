Отец Нурмагомедова накажет сына жестче, чем UFC

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Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов высказался об эпизоде, который произошел сразу после боя его сына и ирландского бойца Конора Макгрегора, передает газета «Известия».

Инцидент произошел сразу после победу Нурмагомедова. Российский спортсмен спровоцировал драку за пределами октагона.

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«Я буду вынужден вынести свои санкции, более жесткие. Жестче, чем у UFC. Должны быть дисциплина и порядок. В октагоне можно делать, что угодно. Но за его пределами — обычные люди, женщины, дети, посторонние. За пределами октагона все должно быть мирно», — сказал Нурмагомедов.

Ранее игрок «Локомотива» Баринов поздравил Хабиба Нурмагомедова.