«Севилья» обыграла «Сельту» и вышла в лидеры чемпионата Испании

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«Севилья» переиграла «Сельту» из Виго в матче восьмого тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Пабло Сарабия и Виссам Бен-Йеддер. У гостей мяч забил Софьян Буфаль.

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В другом матче тура «Эспаньол» обыграл «Вильярреал» (3:1).

Благодаря победе «Севилья» набрала 16 очков и опередила «Барселону». Клуб вышел в лидеры чемпионата Испании, однако у каталонской команды есть игра в запасе.

Испания. Примера. 8-й тур

«Севилья» (Севилья) — «Сельта» (Виго) — 2:1

Голы: 1:0 — Сарабия, 39; 2:0 — Бен-Йеддер, 61; 2:1 — Буфаль, 85

Удаления: нет — Араухо, 58

«Эспаньол» (Барселона) — «Вильярреал» (Вильярреал) — 3:1

Голы: 1:0 — Перес, 7; 1:1 — Токо Экамби, 45; 2:1 — Дардер, 79; 3:1 — Пьятти, 90+2