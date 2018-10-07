Объявилась новая жертва изнасилования Роналду

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Лесли Стовэлл, адвокат американской модели Кэтрин Майорги, заявил, что ему позвонила еще одна жертва изнасилования португальского футболиста Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

По информации The Sun, девушка рассказала адвокату, что она также стала жертвой преступления нападающего сборной Португалии. Стовэлл намерен передать информацию полиции Лас-Вегаса. Однако он отказался называть имя пострадавшей.

Ранее сообщалось, что форвард «Ювентуса» заподозрил связь между обвинениями в изнасиловании и уходом из мадридского «Реала».