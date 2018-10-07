Стали известны результаты допинг-теста Хабиба Нурмагомедова

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Пресс-секретарь чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Арслан Доциев рассказал о результатах допинг-теста россиянина после поединка против ирландца Конора Макгрегора.

«Допинг-тесты у Хабиба отрицательные, это стопроцентно», — цитирует Доциева «РИА Новости».

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На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий поединка.

Ранее глава M-1 рассказал о причинах вражды Нурмагомедова и Макгрегора.