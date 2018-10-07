Отец Нурмагомедова раскрыл план сына на бой с Макгрегором

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о плане сына на поединок против ирландца Конора Макгрегора, передает «Чемпионат.com».

«Есть ли задача закончить бой досрочно? Вы первые это услышите. Планом будет высочайший прессинг в защите. Конор стоит в левой стойке – значит, все знают, куда нужно двигаться. Проходить в корпус, в первом раунде не проходить в ноги. Передней рукой надо бить или убирать. Это три четверти плана, остальное появится по ходу боя», — сказал Нурмагомедов-старший.

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Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, главным событием которого станет встреча Нурмагомедова и Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» ведеттекстовую онлайн-трансляцию всех боев. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе усилены меры безопасности перед боем Нурмагомедов — Макгрегор.