Путин пожелал удачи сборной России на юношеских Олимпийских играх
Президент России Владимир Путин обратился к отечественным спортсменам в преддверии старта Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, передает ТАСС.
Российский лидер отметил значимость соревнований, а также пожелал удачи национальной команд России в состязаниях.
«Юношеские Олимпийские игры по праву считаются большим, масштабным международным событием, объединяющим одаренных ребят со всех континентов. И потому участие в этих престижных соревнованиях — особая честь и высокая ответственность. Искренне поздравляю вашу дружную, сплоченную команду, представляющую практически все виды спорта, с заслуженной «путевкой» на Игры», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.
Россию на соревнованиях представят 94 спортсмена в 27 видах спорта.
Ранее сообщалось, что стал известен знаменосец России на церемонии открытия юношеских ОИ.