Путин пожелал удачи сборной России на юношеских Олимпийских играх

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Президент России Владимир Путин обратился к отечественным спортсменам в преддверии старта Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, передает ТАСС.

Российский лидер отметил значимость соревнований, а также пожелал удачи национальной команд России в состязаниях.

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«Юношеские Олимпийские игры по праву считаются большим, масштабным международным событием, объединяющим одаренных ребят со всех континентов. И потому участие в этих престижных соревнованиях — особая честь и высокая ответственность. Искренне поздравляю вашу дружную, сплоченную команду, представляющую практически все виды спорта, с заслуженной «путевкой» на Игры», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Россию на соревнованиях представят 94 спортсмена в 27 видах спорта.

Ранее сообщалось, что стал известен знаменосец России на церемонии открытия юношеских ОИ.