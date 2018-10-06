Экс-вратарь «Динамо» установил рекорд чемпионата Англии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/581/11717581/Wolverhampton-Wanderers-manager-Kenny-Jackett-duri-pic905-895x505-94784.jpg">

Главный тренер английского «Вулверхэмптона» португалец Нуну Эшпириту Санту установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».

Португальский специалист решил не вносить изменений в состав на игру против «Кристал Пэлас» и выпустил на поле то же сочетание игроков, что и в семи играх сезона перед этим.

Реклама

Как сообщает «Би-би-си», Эшпириту Санту установил рекорд, выпустив на поле с первых минут в восьми матчах подряд одних и тех же игроков.

Стартовый состав «Вулверхэмптона» в игре с «Кристал Пэлас» выглядит следующим образом: Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Диогу Жота, Моутинью, Элдер Кошта, Рубен Невеш, Доэрти, Хименес.

«Вулверхэмптон» не проигрывает в пяти последних матчах в АПЛ и занимает в таблице АПЛ девятое место. Это лучший результат клуба за последние 37 лет.

Во время карьеры игрока Эшпириту Санту в 2005–2006 годах выступал за московское «Динамо».

Ранее «Крылья Советов» обыграли «Динамо» в первом матче без Тихонова.