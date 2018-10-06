Тимати не будет смотреть бой Нурмагомедова с Макгрегором
Известный рэп-исполнитель Тимати высказался по поводу поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает сайт радиостанции «Говорит Москва».
Артист заявил, что не намерен смотреть бой своего соотечественника.
«Нет, конечно. Да просто не смотрю я эти бои», — ответил Тимати на вопрос о том, собирается ли смотреть поединок.
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Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет в ночь с 6 на 7 октября.
Тимати и Нурмагомедов некоторое время назад вступили в конфликт из-за того, что спортсмен поддержал идею отмены концерта музыканта Егора Крида в Махачкале.
Ранее сообщалось, что отец Хабиба Нурмагомедова высказался о конфликте сына с Тимати.