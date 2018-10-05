Конор планирует убить Хабиба в бою

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Конор Макгрегор заявил, что планирует убить Хабиба Нурмагомедова во время их боя, который пройдет 6 октября (7 октября по московскому времени) в Лас-Вегасе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

«Я невероятно голоден до этого поединка, до побед. Я выйду на ринг и сожру Хабиба. Я убью его. Мне плевать, что он думает и как настраивается на бой. Ему ничего не поможет», — заявил боец.

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Отмечается, что на совместную пресс-конференция ирландец опоздал, и Нурмагомедов покинул зал еще до его прибытия.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отказался жать руку Конору Макгрегору после боя.