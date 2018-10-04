Дубль Кузнецова и два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Бостон»

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«Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Бостон Брюинз» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Игра прошла на «Кэпитал Уан-Арене» и завершилась со счетом 7:0 в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли.

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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов оформил первый дубль в сезоне, а другой россиянин Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отличился.

Самым результативным игроком матча стал форвард Никлас Бэкстрем. На его счету три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтона» дисквалифицирован на 20 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

1:0 – Оши (Бекстрем, Нисканен) – 00:24 (5x5),

2:0 – Кузнецов – 01:47 (5x4),

3:0 – Овечкин (Бекстрем, Оши) – 24:17 (5x4),

4:0 – Дауд (Уокер, Смит-Пелли) – 26:13 (5x5),

5:0 – Кузнецов (Карлсон, Холтби) – 27:28 (5x4),

6:0 – Карлсон (Овечкин, Бекстрем) – 35:45 (5x3),

7:0 – Эллер (Стивенсон) – 50:52 (5x5).