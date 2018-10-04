Фигуристка Сотникова рассказала об ограблении своего салона красоты

<img src="//img.gazeta.ru/files3/319/11874319/DWzWov5W0AEU6Sp-pic905-895x505-97360.jpg">

Студия маникюра российской фигуристки Аделины Сотниковой подверглась нападению грабителя, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 3 октября в центре Москвы. Самой спортсменки в этот момент не было в заведении.

«Человек зашел в салон, искал меня, потом забрал лаки. Честно говоря, все это очень неприятно — если он сумасшедший, то никто не знает, чего он от меня хотел и что у него в голове.

Реклама

Не знаю, чем я вызвала такое поведение. Может, не добавила в друзья в социальной сети? Во всяком случае раньше со мной подобного не происходило. Надеюсь, что полиция найдет этого человека до того момента, когда ему еще раз вздумается меня искать», — сказала олимпийская чемпионка.

Ранее сообщалось, что Сотникова призналась в нелюбви к самой себе.