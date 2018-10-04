Фигуристка Сотникова рассказала об ограблении своего салона красоты
Студия маникюра российской фигуристки Аделины Сотниковой подверглась нападению грабителя, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 3 октября в центре Москвы. Самой спортсменки в этот момент не было в заведении.
«Человек зашел в салон, искал меня, потом забрал лаки. Честно говоря, все это очень неприятно — если он сумасшедший, то никто не знает, чего он от меня хотел и что у него в голове.
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Не знаю, чем я вызвала такое поведение. Может, не добавила в друзья в социальной сети? Во всяком случае раньше со мной подобного не происходило. Надеюсь, что полиция найдет этого человека до того момента, когда ему еще раз вздумается меня искать», — сказала олимпийская чемпионка.
Ранее сообщалось, что Сотникова призналась в нелюбви к самой себе.