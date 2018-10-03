Промес ответил на вопрос о необходимости увольнения Карреры из «Спартака»
Нападающий «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промес прокомментировал ситуацию, которая происходит в московском «Спартаке» в течение текущего сезона. Слова Промеса приводит «Спорт-Экспресс».
«Что сейчас происходит со «Спартаком»? Я не знаю», — сказал голландец по-русски после тренировки перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».
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Кроме того, Промес затруднился ответить на вопрос о необходимости уволить Массимо Карреру с поста главного тренера «Спартака».
26-летний играл за московский клуб в период с 2014 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что Промес дал совет «Севилье» перед матчем с «Краснодаром».