Промес ответил на вопрос о необходимости увольнения Карреры из «Спартака»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/316/10972316/RIAN_3229320.HR.ru-pic905-895x505-18026.jpg">

Нападающий «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промес прокомментировал ситуацию, которая происходит в московском «Спартаке» в течение текущего сезона. Слова Промеса приводит «Спорт-Экспресс».

«Что сейчас происходит со «Спартаком»? Я не знаю», — сказал голландец по-русски после тренировки перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».

Реклама

Кроме того, Промес затруднился ответить на вопрос о необходимости уволить Массимо Карреру с поста главного тренера «Спартака».

26-летний играл за московский клуб в период с 2014 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Промес дал совет «Севилье» перед матчем с «Краснодаром».