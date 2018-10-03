«Динамо» потребовало пиво с ЦСКА после победы над «Реалом»

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Московское «Динамо» подшутило над столичным ЦСКА после победы армейцев над «Реалом» (1:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

«Что бы вы без нас делали. Где пиво?» — прокомментировал московский клуб запись армейцев про победу в твиттере.

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Речь идет о том, что армейский клуб прошлый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) закончил на втором месте, что позволило команде сразу квалифицироваться в Лигу чемпионов. Случилось это благодаря тому, что в заключительном круге РПЛ «Динамо» обыграло» «Спартак», благодаря чему армейцы и заняли второе место.

Ранее Гусев заявил, что у ЦСКА есть большой шанс выйти из группы с первого места.