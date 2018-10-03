Капелло высмеял «Реал» за недооценку ЦСКА

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о поражении мадридского «Реала» в матче группового этапа Лиги чемпионов от московского ЦСКА, передает «Советский спорт».

Итальянский специалист выразил мнение, что «сливочные» проявили недооценку в отношении армейцев.

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«Думаю, главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги еще не сумел забраться в головы своих игроков. Команда недооценила игру в Москве. Они отправились туда, думая об икре, которую нужно взять домой», — приводит слова Капелло известный итальянский журналист Танкреди Палмери в своем твиттере.

Встреча между ЦСКА и «Реалом» состоялась на столичном стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что «Реал» пропустил от ЦСКА самый быстрый гол в ЛЧ за 11 лет.