Голодец поздравила ЦСКА с победой над «Реалом»

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Вице-премьер России Ольга Голодец поделилась мыслями после победы московского ЦСКА над мадридским «Реалом» в матче 2-го тура Лиги чемпионов, передает ТАСС.

Встреча прошла на столичном стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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Политик отметила, что победа армейцев продемонстрировала новое качество российского футбола.

«Команда в обновленном составе продемонстрировала невероятную волю к победе. Особую роль сыграли болельщики, которых было на стадионе более 70 тысяч. Матч продемонстрировал новое качество российского футбола и новый уровень культуры поддержки команды со стороны зрителей. Поздравляем ЦСКА», — сказала Голодец.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА оправдал Игоря Акинфеева за удаление в матче с «Реалом».