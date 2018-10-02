ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Реал» в Москве

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Московский ЦСКА обыграл испанский «Реал» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0, сообщает «Советский спорт».

Единственный мяч в матче был забит хорватским хавбеком красно-синих Николой Влашичем на второй минуте встречи. Примечательно, что ЦСКА доигрывал в меньшинстве — в компенсированное время с поля был удален вратарь столичного клуба Игорь Акинфеев за неспортивное поведение.

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ЦСКА имеет в активе четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы G. Мадридский клуб, в свою очередь, с тремя очками расположился на второй позиции.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее «Ювентус» дома разгромил «Янг Бойз» благодаря хет-трику Диабалы.

Лига чемпионов-2018/19. Группа G. 2-й тур.

ЦСКА (Москва, Россия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 1:0

Голы: 1:0 — Влашич, 2.

Удаления: Акинфеев, 90+4 — нет.