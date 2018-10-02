ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Реал» в Москве
Московский ЦСКА обыграл испанский «Реал» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0, сообщает «Советский спорт».
Единственный мяч в матче был забит хорватским хавбеком красно-синих Николой Влашичем на второй минуте встречи. Примечательно, что ЦСКА доигрывал в меньшинстве — в компенсированное время с поля был удален вратарь столичного клуба Игорь Акинфеев за неспортивное поведение.
ЦСКА имеет в активе четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы G. Мадридский клуб, в свою очередь, с тремя очками расположился на второй позиции.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее «Ювентус» дома разгромил «Янг Бойз» благодаря хет-трику Диабалы.
Лига чемпионов-2018/19. Группа G. 2-й тур.
ЦСКА (Москва, Россия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 1:0
Голы: 1:0 — Влашич, 2.
Удаления: Акинфеев, 90+4 — нет.