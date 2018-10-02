Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Реала»
Московский ЦСКА и мадридский «Реал» обнародовали стартовые составы своих команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Чернов, Бекао, Фернандес, Бийол, Ахметов, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.
Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов.
«Реал»: К. Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Каземиро, Лукас Васкес, Асенсио, Регилон, Себальос.
Запасные: Куртуа, Вальехо, Мариано, Модрич, Льоренте, Одриосола, Винисиус.
Игра состоится сегодня в «Лужниках» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха оценил шансы ЦСКА на победу в матче с «Реалом».
Победный состав не меняют! #ЦСКАреал— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 2 октября 2018 г.
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов
Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов pic.twitter.com/kWdYADjXvS