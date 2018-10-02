Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Реала»

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Московский ЦСКА и мадридский «Реал» обнародовали стартовые составы своих команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Чернов, Бекао, Фернандес, Бийол, Ахметов, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.

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Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов.

«Реал»: К. Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Каземиро, Лукас Васкес, Асенсио, Регилон, Себальос.

Запасные: Куртуа, Вальехо, Мариано, Модрич, Льоренте, Одриосола, Винисиус.

Игра состоится сегодня в «Лужниках» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха оценил шансы ЦСКА на победу в матче с «Реалом».