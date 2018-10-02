Овечкин похвастался чемпионским перстнем
Анастасия Шубская, супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поделилась с фанатами фотографией чемпионского перстня мужа, сообщает «Советский спорт».
Снимок с церемонии наград жена хоккеиста опубликовала в своем инстаграме.
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Хоккеистам «Вашингтона» вручили чемпионские перстни за победу в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли. Россияне Евгений Кузнецов Дмитрий Орлов также получили украшения.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» обыграл миссурийский «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче НХЛ.