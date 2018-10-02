Жена Кержакова не удивлена новым романом супруга

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Милана Кержакова (в девичестве Тюльпанова), супруга бывшего нападающего сборной России по футболу Александра Кержакова, прокомментировал слухи о романе мужа с моделью Любой Подкаминской, передает «Стар Хит».

«У меня нет доказательств, но, зная его, думаю, что это правда», — сказала Кержакова.

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Также жена футболиста призналась, что при разводе будет бороться за право оставить у себя общего сына Артема.

«Я никогда не подпишу бумагу об определении места жительства моего сына с ним, иначе я просто больше никогда его не увижу. Мы все знаем уже один подобный прецедент, по причине которого человек уже пять лет не имеет возможности даже фотографию своего ребенка увидеть. Я слишком долго ждала, веря его обещаниям, что все будет хорошо, когда я приеду. Теперь, когда я знаю, что все обещания – пыль, я пойду до конца. Я развожусь, и начинаю судебный процесс в отношении моего Темы», — заключила девушка.

Кержаков и Тюльпанова поженились летом 2015 года. Для экс-форварда сборной России это уже третий брак.

Ранее сообщалось, что первая жена Кержакова рада его разводу.