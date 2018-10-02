Фигуристка Сотникова призналась в нелюбви к самой себе

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Российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала о влиянии звания олимпийского чемпионки на ее характер, передает RT.

22-летняя спортсменка призналась, что ее главным минусом является нелюбовь к самой себе.

«Несмотря на то, что я заслуженно шла к этому, отдала половину жизни за эту золотую медаль, я не стала звездой, у меня не выросла корона на голове.

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Мой главный минус – это нелюбовь к самой себе. Не могу сказать себе, что я красивая, эффектная. Мама старается переубедить меня, и только после этого я начинаю смотреть на себя другими глазами, но это происходит нечасто», — заявила Сотникова.

Ранее сообщалось, что Сотникова высоко оценила лидерские качества футболиста Артема Дзюбы.