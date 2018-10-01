Ортега вызвался заменить Нурмагомедова или Макгрегора в Лас-Вегасе

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Брайан Ортега, претендент на титул в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в полулегком весе, заявил о готовности заменить на турнире UFC 229 российского чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, либо его соперника — ирландского экс-чемпиона Конора Макгрегора, если кто-то из них по каким-то причинам не сможет принять участие в поединке, сообщает «Советский спорт».

«Я всегда готов. На участие в такого рода турнире я готов согласиться в самую последнюю минуту, чтобы только сохранить кард поединков. Сомневаюсь, что кто-то из них получит травму, потому что на кону стоит слишком много денег, но я готов — для меня возможный бой с Хабибом Нурмагомедовым станет боем мечты», — приводит слова Ортеги TMZ Sports.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен разрушить весь хайп вокруг Макгрегора.