Назаров опубликовал новое стихотворение о тренере «Спартака»

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Российский актер и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров записал стихотворение после поражения красно-белых от «Ростова» в матче девятого тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

«На стадионе — тридцать с лишним, а у экранов — сотни тысяч.

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И снова — ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?Тех тридцать, что на стадионе, или всех тех, кто у экранов?А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?Все тридцать тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.А парни в поле не хотели. А может, их не научили?«Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!»Кричал им тренер, утопая в короне, для него огромной.И тридцать с лишним замолчали, а сотни с лишним приуныли.И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили.Не поняли все тридцать с гаком и сотни тысяч на диванеЗа что нас били в этой драке на нашей же родной поляне?» — прочитал Назаров в видео, опубликованном в инстаграме.

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом», которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После поражения от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура чемпионата России Назаров опубликовал стихотворение, в котором назвал итальянского специалиста «гусем». Игроки столичного клуба Андрей Ещенко и Денис Глушаков лайкнули запись, из-за чего были отстранены от работы с основной командой.