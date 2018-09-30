Лидер «Спартака» отказался пожимать руку Каррере после замены

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Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров отказался пожимать руку главному тренеру команды Массимо Каррере после замены в матче 9-го тура чемпионата России с «Ростовом», сообщает «СЭ».

Встреча прошла на московском стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу дончан. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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На 77-й минуте игры итальянский специалист выпустил на поле нападающего Зе Луиша вместо Комбарова. Во время произведения замены россиянин не пожал тренеру руку, как это обычно бывает.

Ранее сообщалось, что Джон Терри удалил сообщение с отказом от перехода в «Спартак».