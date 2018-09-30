«Спартак» уступил «Ростову» в матче РПЛ

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Московский «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на столичном стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

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Единственный мяч в игре забил полузащитник желто-синих Александр Зуев на 67-й минуте игры, отличившись на добивании после эффектной контратаки ростовчан. 22-летний Зуев выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год.

Таким образом, подопечные Массимо Карреры в четвертом матче чемпионата России подряд потеряли очки, по два раза сыграв вничью и потерпев поражение. «Ростов» же прервал трехматчевую серию из ничьих.

После этого матча «Спартак» опустился на пятую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 15 набранных очков, а подопечные Валерия Карпина набрали 18 баллов и поднялись на третье место.

Ранее сообщалось, что Джон Терри присутствует на матче «Спартак» — «Ростов».

Футбол. Чемпионат России. 9-й тур

«Спартак М» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1

Голы: 0:1 — Зуев, 67.